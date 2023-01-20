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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رشوان : رئيس الوزراء يتابع تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي عبر مجلس الأمناء

صدى البلد

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترأس الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الإقتصادي تحت مسمي "مجلس الأمناء”.  

واكد الأعلامي ضياء رشوان خلال  برنامجه "مصر جديدة” علي فضائية “ETC" ، ان هذا المجلس يهدف إلى متابعه مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في  أكتوبر الماضي تحت عنوان مصر خريطه الطريق لاقتصاد أكثر تنافسية.
 

قرار رئيس الوزراء
 

واضاف الأعلامي ضياء رشوان، أن المجلس برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعه مخرجات المؤتمر الاقتصادي، وتم تسميتها “مجلس الأمناء”وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزيرة التعاون الدولي، والدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور محمود محيى الدين، والدكتور منير فخري عبد النور، وضياء رشوان، والدكتور هاني سري الدين، والمهندس محمد زكي السويدي، والدكتور أشرف العربي، وحسن الخطيب، وشريف سامي، والمهندس هاني برزي، و هشام عز العرب، والدكتور أحمد جلال.

 

وتتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة للعرض على اللجنة، ومخاطبة الجهات المختلفة للوقوف على ما يتم من إجراءات بشأن تنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي، تمهيداً للعرض على اللجنة، فضلا عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصر خريطه الطريق المؤتمر الاقتصادي مجلس الأمناء” مصر جديدة

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