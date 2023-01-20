حالة من البلبلة.. أسامة نبيه يكشف كواليس تجديد عقد نجله مع الزمالك

كشف أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حقيقة رفض يوسف أسامة التجديد للفريق خلال الفترة الحالية.

وكتب أسامة نبيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” :" بيان هام.. إن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وهذا يثير جماهير نادي الزمالك، ويشتت اللاعبين قبل لقاء هام يوم السبت المقبل ويحدث حالة من البلبلة، ونرفض هذه الأخبار غير الصحيحة".

وأضاف “ ونرجو تحري الدقة والحقيقة قبل كتابة أي خبر يخص يوسف أسامة نبيه، أو كابتن أسامة نبيه، لذا وجب التنبيه وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص سيقوم بنشر أخبار كاذبة ”.

واختتم :" يوسف أسامة نبيه ابن نادي الزمالك، وكل تركيزه الحالي مع نادي الزمالك ".

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي غدا السبت على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة ال ١٤ من بطولة الدوري المصري الممتاز.