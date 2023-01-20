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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إكرامي: لقب البروف بيعصبني.. وكولر يتفوق على فيريرا في مباراة القمة

كولر وفيريرا
كولر وفيريرا

يرى إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيتفوق على البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الزمالك خلال مباراة القمة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في الثامنة والنصف مساء غدًا الخميس، على استاد القاهرة، في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «كولر، سيتفوق على فيريرا، وهذا وفقًا للنتائج السابقة للأهلي والزمالك ولأداء الفريقين في المباريات الأخيرة سواء في الدوري أو الكأس».

وأضاف: «لقب البروف، بيعصبني، وعلمت أنه تم اطلاق هذا اللقب على فيريرا، لأنه كان يعطي محاضرات في الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وتابع: «في حال خسارة الزمالك مباراة القمة، سيبعده عن المنافسة على بطولة الدوري الممتاز»، مضيفًا: «جماهير نادي الزمالك لم تتحمل الخسارة من الأهلي».

وأكمل: «فيريرا، سيرحل عن الزمالك حال خسارة القمة، والحل الوحيد لاستمرار المدرب البرتغالي هو تحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل».

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