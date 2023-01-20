معاون رئيس الوزراء الأسبق: زيارات السيسي مصدرا للطاقة الإيجابية

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تعليقا على زيارة الرئيس السيسي لـ الكلية الحربية، قائلا إن القوات المسلحة دائما ما تمثل مصدرا للطاقة الإيجابية داخل البلد".

وأضاف عبدالله المغازي، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن شباب الكليات العسكرية والحربية والشرطة مدركين وعلى دراية كاملة بما يحدث في العالم، وهم نموذج واعي قادر على التفهم والمحاورة.



واسترسل: العالم يشهد توتر عالمي كبير، والأزمة الاقتصادية لا تقتصر على الحرب الروسية الأوكرانية فقط، بل هناك العديد من الأزمات الغير واضحة.



وأكمل: هناك تهديدات مباشرة باستخدام الأسلحة النووية، ومن الوارد أن يحدث تصاعدات واضحة في الأزمة العالمية.



وأوضح أن مصر واجهت العديد من الأزمات العالمية، ونجحنا في مواجهتها وتخطيها، متابعا:" شوفنا محن وأزمات أكبر وأقوى من الأزمة الحالية".