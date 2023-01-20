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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مشاركة السيدات في قوات حفظ السلام يؤكد كفاءة ونجاح المرأة المصرية

دينا أحمد إسماعيل
دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب

وجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب التحية والتقدير لفرقة المفرقعات من الشرطة المصرية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام ببعثة الأمم المتحدة في مالي مشيدة بأدائهن رفيع المستوى داخل قوات حفظ السلام. 

 

ووصفت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم الفريق النسائى المصرى بالوجوه المشرفة للمرأة المصرية من قلب الأمم المتحدة بعد أن أظهرن صورة القوة والشجاعة والإصرار والعزيمة للمرأة المصرية مؤكدة أن الفريق النسائي الذى يشارك لأول مرة في تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام يشير إلى كفاءة ونجاح المرأة المصرية والتاريخ سيخلد جميع أسمائهن فهن مصدر فخر للوطن ونموذج ملهم تحتذى به جميع الفتيات . 

 

وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل إن المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعيش عصرها الذهبى محلياً واقليماً وعربياً وافريقياً وعالمياً موجهاً تحية قلبية لجميع المصريات المشاركات بفرقة المفرقعات من الشرطة المصرية فى قوات حفظ السلام ببعثة الأمم المتحدة فى مالى . 

تجدر الاشارة إلى أن الفريق مكون بالكامل من النساء ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد يساهم فى تحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وذلك من خلال إنقاذ الأرواح عبر رصد وإبطال مفعول العبوات الناسفة.

وبحسب المينوسما، فقد تشكل الفريق النسائي المصري لكشف وإبطال مفعول العبوات الناسفة الارتجالية، كواحد من ثلاث فرق من نوعها أسستها وحدة الشرطة المصرية المُشكلة العاملة في صفوف البعثة، وذلك إبان نشرها في منطقة دوينتزا، في مالي في عام 2017 . 

دينا أحمد إسماعيل مجلس النواب الشرطة المصرية الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة قوات حفظ السلام عبد الفتاح السيسي

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