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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيبة: حياة كريمة وفرت كل الخدمات الصحية في مركز ببا ببني سويف

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت الدكتورة فاطمة صبحي، طبيبة الأسنان بوحدة طب أسرة مركز ببا في محافظة بني سويف، إن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت في تطوير الوحدة.

وأضافت فاطمة صبحي، خلال حديثها عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك فرقا شاسعا ما بين الوحدة في وقت سابق، والآن بعد تطوير "حياة كريمة"، إذ أصبحت تقدم كل الخدمات.

وأشارت، إلى أن الوحدة أصبحت تضم جميع التخصصات الطبية التي يحتاجها الأهالي، مثل الأسنان والباطنة والأطفال والجلدية وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى المعامل.

وتابعت، أن وجود "حياة كريمة" في القرية وفر الخدمات الأساسية المطلوبة التي يحتاجها الأهالي، ليعيشوا حياة جيدة، مؤكدة أنها مبادرة هامة وأفادت المواطنين كثيرا.

محافظة بني سويف حياة كريمة طبيبة الأسنان إكسترا نيوز مبادرة حياة كريمة

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