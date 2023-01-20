خطيب بكفر الشيخ: السلام غاية إنسانية نبيلة وقضية راسخة في الفكر الإسلامي

قال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، إن السلام غاية إنسانية نبيلة وقضية راسخة في الفكر الإسلامي، مشيراً إلى أن الإسلام دين السلام وربنا جل وعلا هو السلام ونبينا -صلى الله عليه وسلم- نبي السلام وتحية المسلمين في الدنيا والآخرين السلام والجنة هي دار السلام وتحية أهل الجنة في الجنة السلام حيث يقول الحق سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة).



وأضاف، خلال خطبة الجمعة، اليوم، أن المسلم الحق يحقق السلام مع نفسه وينشره في مجتمعه وفي العالم أجمع لأن السلام النفسي يجعل الإنسان يعيش في جو من السكينة والطمأنينة ومحبة الخير للغير وسلامة الصدر من الأحقاد فلا يحسد ولا يغش ولا يخون وتراه مفتاحاً للخير ومغلاقاً للشر.



وتابع، كما أن المسلم سلام مع نفسه فهو كذلك مجتمعه منضبط في معاملاته مع الناس جميعاً على اختلاف معتقداتهم حيث إن فلسفة السلام في الإسلام تقوم علي أنه دين يعدل بين الناس جميعاً في الحقوق والواجبات ويؤمن بقبول الآخر والمختلف، ووثيقة المدينة أهم دليل علي ذلك ذلك الوثيقة التي أبرمها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع يهود المدينة حيث تعد هذه الوثيقه أفضل نموذج في تاريخ البشرية للتعايش الإنساني السلمي المشترك.



وأشار إلى أن السلام يقتضي الحفاظ والحرص علي الأوطان وتحقيق الأمن والأمان حيث إن ديننا دين البناء والتعمير لا الهدم ولا التخريب ولا الفساد ولا الإفساد فالله لا يحب الفساد ولا المفسدين.. اللهم احفظ مصر وارفع رايتها في العالمين.