صوّروا الضرب فيديو| متطرفون هندوس يعتدون على شاب مسلم .. شاهد

اعتدى مجموعة من الهندوس المتطرفين في مدينة خاندوا وسط الهند على شاب مسلم، ووثقوا اعتداءهم على الطالب بكلية علوم الحساب، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي،وأثار ردود فعل غاضبة.

وبحسب وسائل إعلام، تعرض الشاب شهباز لاعتداء جسدي عندما كان يخاطب إحدى بنات قريته (هندوسية) وزميلته في الكلية، فتقدم نحوه أفراد من جماعة هندوسية متطرفة وتناوبوا الاعتداء عليه، بالقرب من أحد مراكز التسوق، زاعمين أنه كان يحاول التحرش بزميلته.

قال شهباز إنه تعرض للضرب المبرح، وقام المعتدون بالاستيلاء بالقوة على ما معه من نقود، ثم أجبروا عائلة الفتاة على تحريك دعوى قضائية ضده بدعوى التحرش.

بدورها قالت الشرطة الهندية في بيان، إن شهباز لم يستطع تحديد أسماء الأشخاص الذين اعتدوا عليه، فقاموا بتقييد الحادث ضد مجهول، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن سوف تسعى لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم.

بينما أدانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بشدة، أعمال العنف التي تستهدف المسلمين والمسيحيين والسيخ في الهند، ووصفتها بـ"الغوغائية".

كما ألقت باللوم على السياسات التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بحق الأقليات، وطالبتها بوقف كل أشكال العنف والتمييز، والعمل على تعزيز التعايش السلمي.

فيما تزداد وتيرة العداء تجاه مسلمي الهند الذين يبلغ عددهم نحو 200 مليون نسمة، مع الاستعداد للانتخابات العامة التي ستجرى في مايو 2024، حيث يعمل حزب الشعب الهندي على استقطاب الأغلبية الهندوسية.