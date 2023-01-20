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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وليد دعبس : سعداء بافتتاح مقر جديد لحزب مصر الحديثة في قنا

صدى البلد

بحضور عدد غفير من أعضاء وقيادات حزب مصر الحديثة إفتتح الحزب مقره الجديد بمحافظة بقنا بحضور وفد من القاهرة ولفيف من الشخصيات العامة بقنا.

وأكد الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب سعادته بذلك التوسع مؤكدا " أن هناك إجتماعات مع قادة وأمناء الحزب تجري على قدم وساق لتقديم المزيد من الخدمات المجتمعية لدعم الدولة ومساندتها في رؤية 2030.

وأضاف في بيان له  " نسعى دوما لتحقيق الانتشار الجماهيرى وثقة الشارع المصري ".
مؤكدا " أن الحزب يعمل مع كل مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني لخدمة المواطن المصري دون النظر الي اي استحقاقات انتخابية قادمة".

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة إلي أن الفكر الرئيسي للحزب هو التواصل مع كافة المواطنين والعمل على تأهيل كوادر حزبية تتولى امانة المسئولية وان هناك مقار جديدة سيتم افتتاحها ليطلع الحزب بدوره الوطني".

وقال اللواء أحمد فهمي أن هناك تطورات أخرى سيشهدها الحزب في الفترة القادمة وتوسعات في محافظات ومراكز أكثر للتوسع  في العمل السياسي والإجتماعي كما سيكثف الحزب دورة الخدمي في جميع أنحاء الجمهورية.


وحضر  الإفتتاح الذي تم مساء أمس الخميس اللواء أسامة بدير الأمين العام للحرب بالعاصمة
واللواء احمد ابوزيد الأمين العام للحرب بالاقصر واللواء صبرىالجمال الأمين العام للحرب بالجيزة واللواء على العساس امين الحزب بدمياط
العميد شريف سمير الأمين العام المساعد والاستاذ ابو الحسن ابو الفضل الأمين المساعد بالقصر. 


وبحضور اللواء جمال النجار الأمين العام بقنا والنائبة ثناء الحسانى أمينة المرأة بقنا والامناء المساعدين ، وقيادات الحزب والأعضاء بحضور لفيف من الشخصيات العامة بمحافظة قنا .

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