حادث وفاة مؤلم في تسرّب غاز بشقة بالمنيا

لقى شاب مصرعه بينما أصيبت ربة منزل بالاختناق إثر تسرب غاز داخل وحدتهم السكنية بمدينة المنيا تم نقل الجثة والمصابة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول س. ي 40 عاما جثة هامدة وإ. ن 35 عاما ربة منزل مصابة باختناق وهبوط عام.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتوفي والمصابة يقيمان بشقة سكنية تقع في شمال مدينة المنيا، وبسبب تسرب الغاز لقي الأول مصرعه، وأصيبت الثانية بالاختناق والهبوط وجري نقلها إلي المستشفي لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونُقلت جثة المتوفي إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

