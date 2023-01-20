عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث وفاة مؤلم في تسرّب غاز بشقة بالمنيا

مصرع شخص وإصابة ربة
مصرع شخص وإصابة ربة منزل بالاختناق

لقى شاب مصرعه بينما أصيبت ربة منزل بالاختناق إثر تسرب غاز داخل وحدتهم السكنية بمدينة المنيا تم نقل الجثة والمصابة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا .. مصرع ربة منزل بطلق ناري بالخطأ بإحدى قرى العدوة

بعد تناولهم وجبة غذاء فاسدة.. إصابة 5 أشخاص بالتسمم في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول س. ي 40 عاما جثة هامدة وإ. ن 35 عاما ربة منزل مصابة باختناق وهبوط عام.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتوفي والمصابة يقيمان بشقة سكنية تقع في شمال مدينة المنيا، وبسبب تسرب الغاز لقي الأول مصرعه، وأصيبت الثانية بالاختناق والهبوط وجري نقلها إلي المستشفي لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونُقلت جثة المتوفي إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

بعد تصريحات حسن نصر الله عن مصر| الخارجية : عبث واستدعاء بطولات زائفة

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

فيريرا يصدم جماهير الزمالك بعد استبعاد نجمى الفريق من مباراة القمة

موضوعات متعلقة

المنيا .. مصرع ربة منزل بطلق ناري بالخطأ بإحدى قرى العدوة

ترشيحاتنا

راسينج كلوب بطلاً للسوبر الأرجنتيني على حساب بوكا جونيور

الإثنين.. ترقبوا مشهد فلكي ثلاثي بديع في سماء مصر

ألمانيا تحذر بولندا .. ومسؤول أمريكي : نحن في موقف صعب

محافظ بورسعيد: حل 90% من مشاكل المنطقة الحرة.. فيديو

لابس شنطة حريمي.. خبير تجميل يستفز الجمهور في صور مع ياسمين صبري

السفير الروسي: سنناقش مع زملائنا في إسرائيل توريد قذائف لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون ممزق.. ميريام فارس تستعرض أناقتها

شاهد.. سوق السيارات الجديد يستقبل الجمهور فى ثانى أسبوع له بطريق السخنة..صور

توأم عبير الصغير .. فتاة مصرية نسخة بالكربون | شاهد

سفينة سيئة السمعة.. الكشف عن مخبأ أل كابوني أخطر رجال المافيا الايطالية

فيديو

طعمها حلو.. شاهد| إعلامية شهيرة تأكل الكبدة واللحوم "نيئة"

شكوى الزمالك ومشاركة كهربا في القمة.. خبير لوائح يكشف التفاصيل/ فيديو جراف

توأم عبير الصغير .. فتاة مصرية نسخة بالكربون | شاهد

مسار عقاري .. هاني عامر يقدم برنامجًا اقتصاديًا على صدى البلد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ