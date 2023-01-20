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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عجوز تناشد الأمير ويليام بالاستمرار..ورد صادم من ولي العهد بعد هجوم أخيه

الامير ويليام وزوجته
الامير ويليام وزوجته

رد الأمير البريطاني ويليام على سيدة عجوز خلال مروره في الشارع بعد أن طلبت منه أن يستمر وأن يمضي قدما لأن الشعب يحبه، فرد قائلا “نعم سأستمر” .
 

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وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يأتي تعهد ويليام بالاستمرار في ظل سلسلة متواصلة وصادمة من اخيه الامير هاري من الاتهامات والفضائح التي تمس أفراد العائلة الملكية بما في ذلك والده الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا. 

يأتي ذلك في الوقت الذي ظهر فيه الأمير وليام وأميرة ويلز كيت ميدلتون علنًا لأول مرة منذ إصدار مذكرات الأمير هاري.

وذكرت صحيفة ديلي ستار في وقت سابق مزاعم هاري بأن دوق ودوقة كامبريدج قد 'شجعوا' دوق ساسكس على ارتداء ملابس نازية لحفلة عيد الهالوين.

وكتب هاري عن الحادث في سيرته الذاتية ، واستذكر الحادث: 'لقد اتصلت بيلي وكيت وسألتهما عن رأيهما. الزي النازي ، وكلاهما أيد ذلك".
 

وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "الإندبندنت" اليوم الجمعة، أن ثلثا البريطانيين يعتبرون أن الأمير هاري أضر بالأمن القومي عندما كشف أنه قتل 25 عنصرا من حركة "طالبان" في أفغانستان.


وتعرض دوق ساسكس لانتقادات في الدوائر العسكرية لمشاركته عدد الأشخاص الذين قتلهم، في مذكراته التي صدرت مؤخرا تحت عنوان "سبير- بديل".


لكن هاري دافع عن نفسه قائلا إنه "كان من المهم" بالنسبة له تقديم تفاصيل عن تجاربه العسكرية، ونفى أنه كان يتباهى. لكن زملائه المحاربين قالوا إن تصريحاته "خاطئة" واتهم بتعريض العائلة المالكة للخطر.

وحسب الاستطلاع فإن 63% من البريطانيين يعتبرون أن هاري قد أضر بالأمن القومي، بينما اعتبر 23% فقط أن الرقم الذي كشف عنه هاري، لا يمثل أي خطر على المملكة المتحدة.
 

ويليام الأمير البريطاني

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