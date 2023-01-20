برلماني: إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية يدعم الحفاظ على الصحة العامة للمواطن

قال النائب عبد الباقى تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة تسعى جاهدة في تنفيذ مخرجات وتوصيات مؤتمر المناخ الذي تم عقده الآونة الأخيرة، خاصة وأن أحد أهم أهداف هذا المؤتمر هو الحفاظ على البيئة ومكافحة كافة أشكال التلوث البيئى وأبرزها التلوث الهوائي.

إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية

وأضاف “ تركيا” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن فكرة بحث بدائل جديدة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من أهم متطلبات الفترة الراهنة، حيث لابد من وضع مواصفات معينة لتصنيع هذه الأكياس تخدم عدة أهداف على رأسها الحفاظ على الصحة العامة للمواطن، معقبا “ الكثير من هذه الأكياس يتم تصنيعه بمواد من شأنها أن تصيب الفرد بالأمراض السرطانية وغيرها”.

وأشار عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، إلى أهمية نشر ثقافة الحد من الاستهلاك المتزايد للأكياس والزجاجات البلاستيكية، خاصة وأن التخلص من هذه المخلفات تتسم آليته بالصعوبة، وذلك لعدم خضوعها للتحلل، قائلا “ حيث يعد ذلك أمرا خطيرا ”.

وتابع النائب، كما أنه من الضروري تشديد الرقابة على حركة تصنيع وتداول الأكياس البلاستيكية بشكل عام، وإيجاد مقترحات بديلة لها تتسم بكونها مواد صديقة للبيئة .

وافتتح الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر، الجلسة التشاورية لتنظيم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والتى نظمتها وزارة البيئة ومنظمة (اليونيدو) بحضور عدد من الشركات التجارية (سلاسل التجزئة).

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذه الجلسات في تهيئة المناخ الداعم للتوجه نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة فى هذا الشأن، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها إصدار المواصفة الجديدة للأكياس البلاستيكية، ودراسة الحوافز والغرامات وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، لافتة إلى حرص وزارة البيئة على البحث على أنسب البدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام قبل إقرار آليات منعها للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والصحة، للحد من تأثيرات التلوث البلاستيكي عليها. وتأتي الجلسة في اطار تفعيل قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتنسيق بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات و مشروع (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادى الاستخدام) التابع لمنظمة الامم المتحده للتنمية الصناعية.