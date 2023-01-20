برلماني: التنقيب عن البترول بشمال سيناء رسالة بالقضاء على الإرهاب.. فيديو

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون للتنقيب عن البترول في شمال سيناء، تعطي بارقة أمل في مجال الطاقة في مصر، كما تعطي الفرصة لضخ استثمارات جديدة في هذا المجال.

وأضاف، خلال مداخلة عبر الهاتف على قناة "إكسترا نيوز"، أن إضافة مساحات جديدة للتنقيب عن البترول على أرض مصر، تسمح للشركات العاملة في هذا المجال لضخ استثمارات جديدة في القطاع، كما أن هذا الأمر يدفع المزيد من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال للسعي لدخول السوق المصري.



وأشار إلى أن شمال سيناء، مساحة واعدة جدا للكشف عن البترول على أرض مصر، كما أن التنقيب عن البترول هو رسالة للعالم بأن مصر استطاعت القضاء على الإرهاب، وتحويل سيناء إلى مكان واعد للفرص الاستثمارية.