أزمة اقتصادية عالمية.. الدول الكبرى تغرق في الديون.. أمريكا تتخطى الـ31.4 تريليون دولار.. فرنسا تتجاوز 3 تريليونات يورو.. إيطاليا 2.77 تريليون يورو.. إسبانيا 1.62 تريليون دولار

يمر العالم بأزمة اقتصادية طاحنة تأثرت بها معظم الدول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول أوروبا.

الدين العام في إسبانيا يرتفع لـ 1.62 تريليون دولار



قال بنك إسبانيا المركزي إن الدين العام الإسباني بلغ 1.5 تريليون يورو نحو 1.62 تريليون دولار في نوفمبر من العام 2022.

وأضاف البنك في بيان ان ذلك يمثل ارتفاعا قدره 0.6% مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه و5.6% مقارنة بشهر نوفمبر من العام 2021.

وأوضح أن الدين العام الإسباني بلغ في نوفمبر الماضي 116 % من الناتج المحلي الإجمالي للبالد متجاوزا بشكل طفيف هدف الحكومة بخفضه إلى 115.2 % لعام 2022.

وتتوقع الحكومة الإسبانية انخفاضا تدريجيا في معدل الدين العام وصولا إلى 110.9% من الناتج المحلي للبلاد في العام 2024 و109.7% في العام 2025.

وتعتزم إسبانيا استثمار مليارات الدولارات للتحول إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والاكتفاء الذاتي منه ثم تصديره للجيران في أوروبا.

وعن الخطط الإسبانية قال أرتور جونزالو إيزبيري الرئيس التنفيذي لشركة "إينغاز" الإسبانية المشغلة لشبكة الغاز في مؤتمر بشأن الهيدروجين إنه تم التخطيط لاستثمارات بقيمة 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) وحوالي 1.2 مليار يورو لبناء خطوط أنابيب محلية وبناء منشأتين للتخزين.

ديون فرنسا تتجاوز 3 تريليونات يورو



ارتفعت الديون الحكومية الفرنسية إلى أكثر من 3 تريليونات يورو، وهو ما يمثل 114.5% من الناتج المحلى الإجمالي، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتسجيل أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه سيتم تخصيص 400 مليار يورو (433.16 مليار دولار) لميزانية بلاده العسكرية في الفترة من 2024 إلى 2030 ارتفاعاً من 295 مليار يورو خلال الفترة بين عامي 2019 و2025.

وقال ماكرون إن ميزانية 2019-2025 الدفاعية كانت تهدف إلى البدء في بناء قدرات احتياطية بعد قصور في الاستثمار على مدى العقود السابقة، وفق رويترز.

كما وصف ميزانية 2024-2030 الجديدة بأنها برنامج "تحول" لإعداد الجيش لاحتمال نشوب صراعات شديدة الحدة.

وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحاً بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كذلك أضاف في خطابه للجيش بمناسبة العام الجديد بقاعدة مونت دي مارسان الجوية جنوب غربي البلاد أن "فرنسا لديها جيوش جاهزة لتحديات القرن وسيكون لديها المزيد".

وشدد على أن فرنسا يجب أن تكون مستعدة لعصر جديد مع تراكم التهديدات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون دفاعيون من الولايات المتحدة وحلفاؤها في رامشتاين بألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا.

ديون إيطاليا تتجاوز 2.77 تريليون يورو



ارتفعت ديون الحكومة الإيطالية إلى أكثر من 2.77 تريليون يورو، وفقاً لبيانات البنك المركزي الإيطالي.

وأكدت الحكومة الإيطالية أنها سترفع ديونها بنسبة 4.5% خلال عام 2023 بهدف تحقيق 30.5 مليار يورو من السيولة للسيطرة علي أسعار الطاقة.



وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه بعد وضع سقف لأسعار الغاز، سيكون هناك تخفيف لحجم التضخم.

وأضاف نائب رئيس الوزراء في حديث متلفز الجمعة، أن “الحكومة تعمل على تخفيف المعاناة التي تسببها الحرب للعائلات والشركات الإيطالية، وبشكل خاص فيما يتعلق بتكلفة الطاقة”، وأنه “لحسن الحظ تمكنا حتى الآن من تحقيق نجاح مهم من خلال وضع سقف لسعر الغاز، الذي لابد لأسعاره أن تنخفض، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك أيضاً انخفاض في التضخم، وهو أمر لا مفر منه”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية القول: “أعتقد أنه سيكون هناك انتعاش ابتداء من شهري أبريل ومايو.. من شأن هذا أن يجعل الوضع الاقتصادي أقل تعقيداً”.

أمريكا تغرق بالديون بعد تخطي حاجز الـ 31.4 تريليون دولار



مع وصول الولايات المتحدة، إلى سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، أعلنت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، بدء "استخدام إجراءات استثنائية" لتفادي التخلف عن السداد.

وتستطيع هذه الإجراءات مساعدة واشنطن على الإيفاء بسداد ديونها، ولكنها ستحقق ذلك حتى يونيو المقبل، وإذا لم يتوصل الكونجرس لقرار برفع سقف الدين الأمريكي، ستواجه الولايات المتحدة أزمة كبيرة.

وأصبحت أزمة رفع سقف الدين في قلب الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية للبلاد خلال بضعة أشهر.

وحثت وزيرة الخزانة، مرة أخرى قادة الكونجرس على "التصرف على الفور لحماية الائتمان للولايات المتحدة".

وكشفت أن الإجراءات الاستثنائية تضم "وقف الاستثمارات في صندوق التقاعد في الخدمة المدنية"، إضافة إلى إجراءات مماثلة في "صندوق الإعانات الصحية للمتقاعدين من خدمات البريد"، بحسب وكالة رويترز.

وتعيد هذه الأزمة التذكير بمعركة مطولة حول سقف الدين شهدتها الولايات المتحدة في عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.

ويقول تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس إن "وزارة الخزانة الأمريكية"، بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها، "تشتري الوقت لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والحزب الجمهوري للتوصل لصفقة سقف الدين".

وأثار الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين المخاوف مما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تجنب أزمة اقتصادية.

ويبدو الوقت الحالي "مشحونا" أكثر من الأوقات السابقة فيما يتعلق بسقف الدين، ويكشف عن اختلافات واسعة بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب الجديد، كيفن مكارثي.

وأمام بايدن ومكارثي بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق، ولكن العداء الحزبي المتزايد يعرض قدرة المشرعين على العمل معا للخطر.

وزارة الخزانة الأمريكية

بدأت وزارة الخزانة الأمريكية، اتخاذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، مع توجه الكونجرس نحو مواجهة خطيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الاقتراض.



ويحث بايدن على الموافقة على "زيادة الحد الأقصى للدين" ولكنه يرفض في الوقت ذاته بدء أي محادثات مع الجمهوريين، فيما يدعو مكارثي إلى مفاوضات يرجح أنها تستهدف "خفض الإنفاق"، وليس من الواضح إلى أي مدى يريد تقليل الإنفاق، أو إذا كان قادرا على حشد الدعم من زملائه، إذ تطلب انتخابه 15 جولة تصويت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الأربعاء، "إنها مسؤوليتهم"، في إشارة إلى دور الجمهوريين في مجلس النواب بتجنيب الحكومة الفيدرالية التقصير في دفع التزامات الديون.

وأضافت "لن نتفاوض على ذلك.. يجب أن يشعروا بالمسؤولية".

من جانبه قال مكارثي في تصريحات إن "بايدن بحاجة إلى الاعتراف بالحقائق السياسية التي تأتي مع انقسام الحكومة"، داعيا إلى مستوى "من ضبط النفس المالي".

وأضاف "لماذا نخلق أزمة بسبب هذا؟.. لدينا مجلس نواب جمهوري، ومجلس شيوخ ديمقراطي، وهناك الرئيس. أعتقد أنه من الغطرسة أن تقول لن نتفاوض بشأن أي شيء تقريبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمويل".

وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في بيان إن "سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون ستكون ضربة هائلة للاقتصادات المحلية والعائلات الأمريكية، ولن تكون أهون من أزمة اقتصادية على أيدي الجمهوريين".

ولا تزال الأسواق هادئة نسبيا في التفاعل مع أزمة سقف الدين الأمريكي، إذ تستطيع التعديلات المحاسبية التي أجرتها وزارة الخزانة على تأجيل الأزمة لبضعة أشهر، فيما يأمل محللون أن تكون هناك صفقة بين الحزبين تنهي الأزمة.

وفي حال استمرار الاختلافات بين الحزبين ستزيد مخاطر تقصير الحكومة الفيدرالية في الوفاء بالتزاماتها لأسباب سياسية، مع قد يربك الأسواق المالية المالية، ويغرق أكبر اقتصاد في العالم في ركود يمكن تجنبه.

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع المقبل عندما يتوقع أن تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من الكونجرس.

وإذا استنفدت وزارة الخزانة الوقت من دون التوصل لصفقة بشأن سقف الدين، قد يكون التخلف عن السداد "مدمرا لفترة طويلة" يصاحبه انهيار في الأسواق، وتسريح للعمال بسبب الذعر إذا تبخرت الثقة في حجر الزاوية للاقتصاد العالمي، بحسب مذكرة للوزارة.



ويشكل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ما نسبته 120%، وهو يعتبر الأعلى في تاريخ البلاد، وأكثر مما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية، وفق تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

ويوضح التقرير أن هناك أدلة تظهر أن مواجهة أزمة الدين هذه المرة ستكون "سياسية"، إذ قد يسمح مشروعون جمهوريون بتخلف البلاد عن السداد، ومن غير المرجح أن يقر بايدن أي تخفيضات في الإنفاق العام.

وأشار إلى أن تاريخ المواجهات السياسية في الولايات المتحدة، يظهر أن أزمة سقف الدين تحدث عندما يكون "الكونجرس جمهوريا، والرئيس ديمقراطيا"، إذ لم يبد الديمقراطيون أي اهتمام باستخدام سقف الديون كورقة ضغط حتى مع الرؤساء الجمهوريين.

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.



ويؤكد تقرير نشره موقع "ذا هيل" أن رفض البيت الأبيض مناقشة تخفيضات الإنفاق وسط أزمن الدين يعني أن الرئيس بايدن "لا يتصرف من أجل المصلحة العامة"، فيما يعتقد الديمقراطيون أن لديهم نفوذا أكبر "إذا لم يتفاوضوا".

وصوت الكونجرس خلال الـ 25 عاما الماضية أكثر من 12 مرة على زيادة سقف الدين، ثلاث مرات منها خلال عهد الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب.