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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. مفتي الجمهورية: حياة كريمة مشروع مسلكه حميد ويجوز التبرع له .. كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ 10 سور وأدعية

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في حياتهم اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.

مفتي الجمهورية: حياة كريمة مشروع مسلكه حميد ويجوز التبرع له

 

كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ 10 سور وأدعية

 

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