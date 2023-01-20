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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استأذني الأول.. "خناقة" بين أمينة شلباية وبلوجر شهيرة بسبب "الحجاب"

صدى البلد

أثارت أمينة شلباية خبيرة الاتيكيت والموضة، حالة كبيرة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب نشرها صور لبلوجر مشهورة وخبيرة التجميل سلمى متولى، على موقع انستجرام الخاص بها.

ونشرت أمينة شلباية، بوست عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، تضمن صور البلوجر سلمى متولى بملابس الحجاب، قائلة: “فى فرق بين الاحتشام والحجاب فبلاش ننتقد المحتشمة لانها مش ملتزمة وهو ما يدفعها لتغيير رأيها عن الحجاب من كثرة الانتقاد”.

وردت سلمى متولى، عبر انستجرام، قائلة: "من الذوق والاتيكيت تستاذنى قبل ما تستخدمى صورى.. ومش من حق الناس تحكم على بعض.. سيبوا الناس فى حالها".

 

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