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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة العاشرة.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات عاشرة على روسيا تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وفقا لرويترز.

ومن ناحية اخري، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة، أن الدول الأوروبية مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، مضيفاً أنه يأمل في اتخاذ قرار إرسالها.

وقال للصحافيين في مدريد "أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى الأسلحة القتالية والدبابات الثقيلة التي طلبتها وبعض الدول الأوروبية مستعدة لتقديمها وأتمنى أن يكون هذا هو القرار".

أتى ذلك بينما يجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ونظراؤهم من نحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية، في أحدث لقاء ضمن سلسلة من المؤتمرات للتعهد بتقديم أسلحة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية  قبل حوالي 11 شهراً.

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لإرسال الدبابات إلى أوكرانيا

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الاتحاد الأوروبي روسيا جوزيب بوريل أوكرانيا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

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