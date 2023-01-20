للمرة العاشرة.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات عاشرة على روسيا تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وفقا لرويترز.

ومن ناحية اخري، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة، أن الدول الأوروبية مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، مضيفاً أنه يأمل في اتخاذ قرار إرسالها.

وقال للصحافيين في مدريد "أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى الأسلحة القتالية والدبابات الثقيلة التي طلبتها وبعض الدول الأوروبية مستعدة لتقديمها وأتمنى أن يكون هذا هو القرار".

أتى ذلك بينما يجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ونظراؤهم من نحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية، في أحدث لقاء ضمن سلسلة من المؤتمرات للتعهد بتقديم أسلحة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل حوالي 11 شهراً.