منسقة النشاط الثقافي بمعرض القاهرة توضح الاختلاف بين الدورة الحالية وسابقاتها.. فيديو

قالت نانسي سمير، منسقة النشاط الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن أول اختلاف بهذه الدورة عن سابقاتها هو اختيارنا لشاعر عامية كبيرة كصلاح جاهين، يكون شخصية المعرض، ولم نختر شعراء من قبل ولم نختر شاعر عامية كذلك من قبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة» الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة «إكسترا نيوز»: «الأسماء المشاركة في الندوات والفعاليات الخاصة بالمعرض لهم سير ذاتية محترمة ومختلفة عن الأسماء في السنوات السابقة".

وتابعت: "سيجد المتابعون كل ما يحقق اهتماماتهم وسيجدون الفنانين التشكيليين والسينمائيين والمخرجين والكتاب والشعراء سواء فصحى أو عامية، وكذلك رياضيين ونشاط طفل كبير للغاية، وسيجدون كل الأشكال التي ترضي جميع الألوان».