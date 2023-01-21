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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات سابقة.. حبس شخص أشعل سيارة جاره بالخليفة

حبس
حبس

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإضرام النيران عمداً فى سيارة أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنه.

وكان قد ضبط رجال المباحث أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإضرام النيران عمداً فى سيارة أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بسيارة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بسيارة ملك (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) ، مما أدى إلى احتراق الإطار الأمامى للسيارة "دون إصابات" وعُثر بجانب السيارة على زجاجة بداخلها مادة قابلة للاشتعال "سائل البنزين" وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

بسؤال قائد السيارة قرر بأنه حال تواجده بمسكنه تبلغ له من الأهالى بنشوب حريق بالسيارة حال توقفها أمام العقار سكنه فقام بمعاونة الأهالى بالسيطرة على الحريق .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى قيام (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بإلقاء كمية من "سائل البنزين" وإضرام النيران بالسيارة المُشار إليها ولاذ بالفرار مستقلاً مركبة "توك توك" .

أمكن ضبطه ، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات سابقة بينهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الخليفة حبس شخص إضرام النيران النيران خلافات سابقة القاهرة

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