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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته 10 ونصف كيلو حشيش بالتبين

حبس
حبس

قررت نيابة التبين الجزئية، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنه.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط تاجر مخدرات بحوزته كميات كبيرة من مخدر الحشيش وذلك قبل ترويجها على عملائهم.

وكانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 10,500 كيلو جرام.

فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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