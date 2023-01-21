حبس شخص لحيازته نصف كيلو حشيش بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة نصف كيلو جرام من مخدر الحشيش وفرد خرطوش.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنه.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط تاجر مخدرات بحوزته كميات كبيرة من مخدر الحشيش وذلك قبل ترويجها على عملائهم.

وكانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته 500 جرام لمخدر الحشيش وكمية من مادة الأيس المخدر وعدد من الأقراص المخدرة وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار ومبلغ مالى و2 ميزان حساس.

فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.