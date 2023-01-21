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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة و الأهلية للفصل الدراسي الثاني ..القومي للبحوث الفلكية يعقد ندوة للحديث عن الأحداث والظواهر الفلكية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

آخر موعد للتقدم في المسابقات الرياضية بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور هشام الحرير  وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس  اخر موعد هو اليوم  ويمكن للطلاب التقديم لفرق االالعاب الجماعية و الالعاب الفردية للمشاركة في مسابقات الجامعة الرياضية
عن طريق الفورم الآتي:
https://forms.gle/1B2fTYX6Fr9CRxko6

 

غدآ .. استكمال حملة التطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" بكلية الطب جامعة عين شمس

تنظم وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بالتنسيق مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس يوماً للتطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" Hepatitis B Vaccine ، استكمالاً  لحملة التطعيم السابقة ، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢ يناير الجارى ، بالمركز الطبي بالكلية من  الساعه العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا .

 

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة و الأهلية للفصل الدراسي الثاني .. اليوم

ينطلق اليوم السبت تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية ، وذلك بعد أن وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من اليوم السبت المُقبل الموافق 21/1/2023 على أن ينتهي التقدم يوم الخميس الموافق 9/2/2023.

 

القومي للبحوث الفلكية يعقد ندوة للحديث عن الأحداث والظواهر الفلكية خلال2023.. الثلاثاء

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تنظيم ندوة  علمية بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2023"، وذلك بمناسبة بداية العام الجديد 2023، وبالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك والفضاء و اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء و لجنة التوعية بالإتحاد الدولي للفلكي.

 

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