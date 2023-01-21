نائبة: تربية الطفل مسئولية كبيرة وصعبة خاصة مع ذوي الاحتياجات

قالت النائبة دينا هلالي تربية الطفل تمثل مسئولية كبيرة وصعبة، وتزداد صعوبة وأكثر تحدي مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة - لاسيما التوحدي - ما يستلزم مسئولية جماعية ومجتمعية من الجميع للتعامل مع هذه القضية لتخفيف العبء عنهم وعن أسرهم، وإستثمار ما لديهم من طاقات بتوظيفها فيما يفيد الوطن والمجتمع، وقد جرى إعتبار التوحد بأنه طيف أو نطاق من الإضطرابات يُصنف في أنواع عدة ومنها التوحد التقليدي، ومتلازمة أسبرجر وغيرهم، لافته إلي أنه يتميز طفل التوحد بأنه طفل ذو قدرات مختلفة، بما يعرف عنه في النواحي الحسابية والحفظية والفنية، مما يجعله مؤهل وبقوة ليكون شخص فاعل في المجتمع، حال أتيحت له فرصة التعليم والتدرب بالشكل الصحيح.

وأكدت هلالي، أنه تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن معدل المصابين بالتوحد حول العالم أخذ في الإزدياد المستمر، إذ تشير التقديرات الحديثة إلى وجود طفل مصاب بالتوحد بين كل ۱۰۰ طفل في العالم، وطبقا لأول دراسة مجتمعية متعمقة في مصر، خرجت عن مبادرة المسح القومي لمعدل انتشار إضطراب التوحد والإعاقات للأطفال -۱۲ (سنة) التي نفذها المركز القومي للبحوث وقد تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، والتي أجريت على ٤١٦٤٠ طفلا يقيمون في ۲۲۰۲٦ منزلا تتراوح أعمارهم بين عام و ١٢ عاما.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظر مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وعشرين عضوًا لاستيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم.