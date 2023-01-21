سد على نفسه الأبواب.. علي جمعة: لا تترك هذه العبادة ولو لحظة

لعل أشد وأصعب حال قد يصل إليه الإنسان في الدنيا ، هو أن يسد على نفسه الأبواب ، والخطير أن كثير من الناس سد على نفسه الأبواب بيأسه وغفلته واستهانته بأبسط العبادات، دون أن يدري أنه بتركه لعمل بسيط أو إهماله قد يكون بذلك قد سد على نفسه الأبواب ، والعجيب أن هناك بالفعل عبادة من تركها فقد سد على نفسه الأبواب ، من هنا ينبغي معرفة تلك العبادة للحرص عليها وعدم التهاون بشأنها.

سد على نفسه الأبواب

سد على نفسه أبواب الخير ، قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من ترك الدعاء فقد سد على نفسه أبوابا كثيرة من الخير، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدع الدعاء قط، فكم رفعت محنة بالدعاء، وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه إذا فهم المسلم عن الله تلك الدقائق وتحرى آداب الدعاء وصدق في اللجوء إلى الله، قبله الله واستجاب له دعاءه، نسأل الله أن يستجيب لنا وأن يقبلنا.

وأضاف أنه قد يتوهم بعض الناس التعارض بين نفاذ القدر والدعاء، فلا ينبغي للمسلم توهم التعارض بين نصوص الشرع الشريف، فالشرع جاء بحتمية الإيمان بالقدر، وجاء بالحث على الدعاء، وذلك لأن الدعاء عبادة لها أثرها العظيم، والقضاء أحد أركان الإيمان.

ونبه إلى أنه قد حثنا ربنا سبحانه وتعالى على اللجوء إليه ودعاءه في الشدة والرخاء، وأخبرنا بأنه سبحانه قريب مجيب، وطلب منا أن نكون مخلصين له في الدعاء وأن ندعوه خوفا وطمعا، وتضرعا وخفية .

واستشهد بما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ﴾ ، ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ﴾ ،﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ﴾ ، ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ .

وتابع: وأخبرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنته بأن الله سبحانه يستحي أن يرد العبد خائبا بدعائه، وأن الدعاء من أكرم العبادات عليه سبحانه، وأنه تعالى يستجيب الدعاء، وأنه يحب أن يسأل، «إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» [أبو داود].

ودلل بما قال -صلى الله عليه وسلم- : « ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء » [أحمد]، وقال -صلى الله عليه وسلم- : « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم » [الحاكم]، وقال -صلى الله عليه وسلم- : « سلوا الله تعالى من فضله، فإنه تعالى يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج » [الترمذي].