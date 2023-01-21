العميد خالد المهدي: 9 مدارس لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر

أكد العميد خالد المهدي المشرف العام على مدارس مياه الشرب والصرف الصحي، أن عام ٢٠٠٧ شهد إطلاق أول مدرسة في مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفا أن مصر فيها 7 مدارس بنظام التعليم الفني النوعي، ومدرستين بنظام التعليم المذدوج.

وأضاف خالد المهدي، في حوار عبر سكايب مع الإعلامي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المذاع عبر قناة إي تي سي، مساء اليوم الجمعة،أن هذه المدراس تدرس مواد ثقافية وإضافة لمواد تخصصية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتخصص يكون في الصف الثالث الثانوي.

وتابع العميد خالد المهدي المشرف العام على مدارس مياه الشرب والصرف الصحي، أن عدد طلاب في الدفعة الواحد يتراوح بين 90 الي 120 طالب وتم تخرج عدد 3700 طالب منذ عام 2011 وحتى اليوم.

