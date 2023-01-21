بلينكن: التحالف الداعم لأوكرانيا يزداد صلابة منذ بدء العملية العسكرية الروسية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التحالف الداعم لأوكرانيا يزداد صلابة منذ أول يوم من بدء العملية العسكرية الروسية.



وأضاف بلينكن - في تصريح، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الجمعة/ - أن المساعدات العسكرية تستمر في التدفق على أوكرانيا، وفق ما يحتاجونه.. لافتا إلى أنه تم إرسال عدد كبير من دبابات برادلي، وأن دولا أخرى داعمة لأوكرانيا فعلت نفس الشيء.



وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلحق ضررا بالغا بشعبه وجيشه، مشيرا إلى أن الحرب لها تأثير كبير على روسيا وبوتين تسبب في مأساة يعانيها شعبه وبلاده.



ولفت إلى أن الجيش الروسي يتكبد خسائر فادحة يوميا بسبب استمرار الحرب.. مضيفا أن "بوتين خسر المعركة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأهداف التي وضعها في بداية العملية العسكرية لا سيما الإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".