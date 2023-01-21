منشورات خادشة للحياء.. أطباء الأسنان تنجح في استعادة صفحة الفيسبوك

فوجئ أطباء الأسنان قبل عدة أيام، بتعرض صفحة النقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للسرقة من قبل "هكر" موجود في فيتنام.

اختراق صفحة أطباء الأسنان

وكشف الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، تفاصيل ما حدث مؤكدا أن النقابة تحركت على الفور وتقدمت ببلاغ إلى مباحث الإنترنت والجهات المختصة والأمن الوطني للسيطرة على الصفحة وإعادتها مرة أخرى منعا لحدوث أي أخطاء.

وأضاف هيكل - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقابة تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت حمل رقم (50) أحوال، للتعامل مع الهاكر الذي استولى على الصفحة، لافتا: "يبدو أن المصدر موجود في فيتنام وتم تغذيته من مصدر موجود في مصر".

وحول ما تم وضعه من منشورات على الصفحة، أشار نقيب أطباء الأسنان، إلى أنه تم وضع منشورات إباحية وقديمة، وتم إبلاغ أعضاء النقابة حتى لا تكون الصفحة مصدر إزعاج لمتابعيها.

وعن سرقة بيانات أعضاء النقابة، قال هيكل، إن بيانات أعضاء النقابة لم تتعرض لأي اختراق، بل تم سرقة صفحة النقابة على الفيسبوك، موضحاً أن الصفحة تصلها مئات الرسائل يومياً وربما كان لينكا تم إرساله ضمن هذه الرسائل وفتح بالخطأ.

استعادة صفحة أطباء الأسنان

وقال الدكتور أحمد الشيال المتحدّث الرسمي لنقابة أطباء الأسنان، خلال منشور له، إن صفحة النقابة العامة تم سرقتها، وهناك بلاغات مُقدمة في الجهات المعنية، حيث تم التحقيق.

وأضاف الشيال: "في قصة كبيرة عشان محدش يتخض، لو أي حاجة نزلت غريبة على الصفحة".

وأكد متحدث النقابة، أن سرقة الصفحة ليس له علاقة بالأبلكيشن الخاص بتوزيع بنج الأسنان وبيانات الكريديت كارد التي تم تسجيلها، لافتا إلى أن صفحة الفيسبوك؛ تم سرقتها لمحاولة تهكيرها مثل أي صفحة أو بروفايل، وتم إبلاغ الجهات المسؤولة للتحقيق في الأمر.

وقبل قليل تقدم مجلس نقابة أطباء الأسنان بالإعتذار للزملاء عن أي محتوى تم نشره بواسطة الصفحة خلال الفترة الماضية.

وقال في بيان نشره على الصفحة بعد تمكنه من استعادتها، إنه جاري حالياً العمل على توثيق الصفحة لمزيد من الحماية الإلكترونية وتوثيق هويتها المؤسسية حتى يتيسر استعادتها في مدة قصيرة جداً حال التعرض لأي هجمة إلكترونية أُخرى دون التأخير الذي حدث هذه المرة .