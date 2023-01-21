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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لن تدخل الجنة بسبب جارك.. علي جمعة: احذر 11 فعل بحقه

لن تدخل الجنة بسبب
لن تدخل الجنة بسبب جارك

أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إلى كل ما فيه خير وفلاح ونهانا عن كل ما فيه شر وهلاك في الدنيا والآخرة، والعجيب أنه -صلى الله عليه وسلم - أخبرنا بأنك لن تدخل الجنة بسبب جارك ، ولعلك تتساءل الآن كيف ولماذا؟، وهل هذا الأمر حقيقي، فلا يمكن تجاهله أو الاطمئنان بالوقوف عند هذه العبارة المخيفة والتي تفيد بأنك لن تدخل الجنة بسبب جارك ، من هنا ينبغي معرفة الحقيقة والسبب.

لن تدخل الجنة بسبب جارك

 قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  نهي  عن إيذاء الجار ، فَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -صلى الله عليه وسلم-  قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». ... أي أذاه.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بمقتضى هذا النص لابد أن يُجَنِّبَ المسلمُ جارَهُ أي شر أو إيذاء، والجار يشمل المسلم والكافر والحر والعبد والغني والفقير والقريب والأجنبي والقاصي والداني والأفراد والجماعات، ويشمل جار السكن وجار الصحبة وجار الطريق وجار العمل وجار المسجد.

وأضاف أن عموم لفظة "بوائقه" يشمل كل أذى أو اعتداء يُحدث تلوثًا أو تشويها في البيئة الإنسانية، سواء كان بصريا أو ضوضائيا أو إشعاعيا أو هوائيا أو غير ذلك، وتشمل الأذى المادي والمعنوي، وحماية البيئة تبدأ من حماية الجار.

وتابع: ويلاحظ في الحديث أنه لم ينه عن إيذاء الجار فقط، ولكن أمر بتأمينه من الأذى، أي جعله يشعر بالطمأنينة وسلامة الجانب في مجاورة المسلم؛ لأنه لا يتوقع منه شرا أبدا، ولن يُوصِلَهُ المؤمنُ إلى تلك الحالة إلا بِمُدَاومَتِهِ تَقْدِيمَ البِرِّ والسلام لَه.

ونبه إلى أن من صور الإيذاء المنهي عنه والتي تحدث تلوثا بصريا كتابة الشعارات وتعليق الصور والإعلانات على جدران البيوت والمحلات دون إذن أصحابها، فذلك يعد اعتداء على ملكية الغير، فخارج البيت كداخله وتابع له.

وبين أنه لا أدل على احترام الجار من منع النبي  -صلى الله عليه وسلم-  من أكل ثوما أو بصلا أن يحضر الجماعة في المسجد فيؤذي جيرانه برائحته الكريهة، وأمره أن يأخذ زينته عند كل مسجد.

ولفت إلى أنه يصف المقداد بن الأسود لطف سيدنا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  ومحافظته على أصحابه ومجاوريه من إزعاجهم بالصوت فَقَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِىِّ  -صلى الله عليه وسلم-  نَصِيبَهُ، فَيَجِىءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لاَ يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ.

وأشار إلى أنه كان  -صلى الله عليه وسلم-  إذا قام يتهجد بالليل ـ في المسجد أو في بيته ـ قرأ بصوت يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان، وكان صحابة سيدنا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  يقرعون بابه بأظافرهم، أدبا منهم مع رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- .

 

لن تدخل الجنة بسبب جارك لن تدخل الجنة بسبب لن تدخل الجنة بسبب جارك الدكتور علي جمعة

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