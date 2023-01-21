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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: محمد شريف وشادي حسين فاقدين الثقة بسبب كولر

صدى البلد

يرى أحمد صالح نجم الزمالك السابق أن مارسيل كولر مدرب الأهلي سبب أساسي في فقدان محمد شريف وشادي حسين ثنائي الأهلي الثقة في أنفسهم.


قال أحمد صالح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتقاد كولر لشادي حسين ومحمد شريف يؤثر على ثقتهم في أنفسهم" 


أضاف: "كولر انتقد حسام حسن ولما انتقل إلى سموحة اللاعب سجل 3 أهداف" 


واختتم حديثه قائلا: "الضربات الثابتة مصدر خطر على الأهلي من جانب الزمالك"

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حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور -  سيد عبد الله "نيمار" - سيفجعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وشهدت قائمة الزمالك مفاجأة قوية بإستمرار غياب الثنائى أحمد فتوح وعبدالله جمعة ظهيرى الفريق منذ طلبهما عدمخوض لقاء الداخلية فى الجولة الثانية عشر للدورى.


 

الأهلى الزمالك شادي حسين محمد عبد الشافي محمد اشرف روقا

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