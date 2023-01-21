عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: هناك تراجع في التوتر مع الصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن هناك انخفاضًا في التوتر مع الصين، لكنه عبّر مجددًا عن قلقه حيال تايوان.

ولدى سؤاله في جامعة شيكاغو عما إذا كان التوتر قد انخفض مع العملاق الآسيوي، أجاب بلينكن: "أعتقد ذلك، لأنك عندما تتحدث وتنخرط، يميل ذلك إلى أن يكون له هذا التأثير".

وأضاف: "باقي العالم يتوقع منا أن ندير هذه العلاقة بمسؤولية" لأن الدول الأخرى "تعلم أن ذلك سيؤثر عليها أيضًا".

تايوان تعرض على الصين المساعدة في التصدي لجائحة كورونا

خبير سياسي يعلن مفاجأة في العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا بسبب جزيرة تايوان

وفي السنوات الأخيرة، عززت بكين بشكل كبير سيطرتها على بحر الصين الجنوبي، وهو موضوع العديد من النزاعات الإقليمية بين دول المنطقة.

وكانت هناك خلافات متكررة حول ترسيم حدود الأراضي وحقوق الصيد، فضلاً عن تطوير حقول النفط والغاز.

الغزو في 2027

أعرب وزير خارجية تايوان جوزيف وو، عن اعتقاده أن الصين "أكثر ميلاً على الأرجح الآن" لغزو بلاده، وذلك لتشتيت الانتباه عن مشكلات داخلية تواجه الرئيس الصيني شي جين بينج، متوقعاً هذا الغزو في عام 2027.

وقال وو في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، إن ترتيبات "الوضع الراهن" الحالي، الذي تتمتع فيه تايوان بالحكم الذاتي، ولكنها لا تعلن الاستقلال رسمياً، "ربما لا تدوم إلى الأبد"، في اعتراف نادر بأن الجزيرة ربما تُدمج من قبل الصين، أو تصبح دولة مستقلة يوماً ما.

الصين تجري تدريبات قتالية جديدة حول تايوان

الصين: المدمرة الأمريكية أثارت ضجة واسعة بمرورها في مضيق تايوان

وأقر وو بأن "الوضع في العام الماضي مقارنة بالعامين السابقين أسوأ بكثير"، لكنه قال: "بالنسبة لي، عام 2027 هو العام الذي نحتاج إلى الانتباه إليه".

وأضاف: "في عام 2027، من المرجح أن ينتقل شي جين بينج إلى ولايته الرابعة، وإذا لم يتمكن في فتراته الثلاث السابقة من تحقيق أي إنجاز خلال الفترة التي قضاها في المنصب، ربما يحتاج إلى التفكير في أمر آخر يعتبر أنه إنجازه أو إرثه".

وتابع: "إذا نظرت إلى الوضع الصيني في الوقت الراهن، فإن الاقتصاد يتدهور. الناس غير راضين، ويبدو أن قطاع العقارات في طريقه للانهيار"، على حد قوله.

 

 

الصين أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية بلينكن تايوان أزمة تايوان الصين تايوان وزير الخارجية الامريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

رئيس سموحة يهاجم الهاني سليمان بعد الهزيمة من الأهلي: "كان بيهزر"

موضوعات متعلقة

الصين تجري تدريبات قتالية جديدة حول تايوان

الصين: المدمرة الأمريكية أثارت ضجة واسعة بمرورها في مضيق تايوان

يزور تايوان.. الأمين السابق لحلف الناتو يدخل على خط الصراع مع الصين|تفاصيل

ارتفاع مقلق.. الصين تضاعف الطلعات الجوية العسكرية حول تايوان |ماذا يحدث؟

احتفالا برأس السنة..الصين ترسل 15 طلعة جوية عسكرية حول تايوان

ترشيحاتنا

أزمة اقتصادية عالمية.. الدول الكبرى تغرق في الديون.. أمريكا تتخطى الـ31.4 تريليون دولار.. فرنسا تتجاوز 3 تريليونات يورو.. إيطاليا 2.77 تريليون يورو.. إسبانيا 1.62 تريليون دولار

آيات حرص عليها سيدنا النبي في وقت الفجر .. يغفلها الكثيرون

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

بعد قيود بايدن .. تراجع عدد المعتقلين على الحدود الأمريكية مع المكسيك

طارق العشري يخرج عن صمته: أنا أول من حولت تاريخ كرة القدم في مصر

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

بإطلالة جذابة.. جيسي عبدو تشارك متابعيها صورة على انستجرام

من جثث الأقارب.. شاهد ظهور عفريت بجانب كلب أسترالي

ياسمين صبري تعود لإرتداء خاتم الزواج من جديد بسعر 6 ملايين جنيه

فيديو

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ