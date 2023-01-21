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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسهم بورصة أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استردت الأسهم الأمريكية بعض خسائرها خلال الأسبوع الحالي بسبب تحسن مشاعر الإقبال على المخاطرة نتيجة صعودأسهم التكنولوجيا، وتصريحات مسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي هدأت مخاوف الأسواق من زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أشد مما ينبغي.

مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" ارتفع لأول مرة منذ أربعة أيام، مع صعود أسهم جميع القطاعات التي يبلغ عددها 11 قطاعا.

ورغم أن المؤشر واسع النطاق مازال منخفضا على مستوى الأداء الأسبوعي، فإن أكبر زيادة يومية منذ شهر نوفمبر في مؤشر "ناسداك 100" الذي يعطي وزنا كبيرا لأسهم التكنولوجيا دفعته إلى المنطقة الخضراء على مستوى أداءه الأسبوعي.

تراجع حاد في أداء بورصة أمريكا للجلسة الثالثة على التوالي

خسائر فادحة في أسهم بورصة أمريكا

أسهم شركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث "غوغل" حققت مكاسب بعد إعلانها خطة لتسريح 12 ألف موظف، فيما صعدت أسهم "نتفلكس" بعد الإعلان عن زيادة عدد المشتركين بنسبة أعلى من المتوقعة.

قفز المؤشران المعياريان إلى أعلى مستوى خلال الجلسة يوم الجمعة بعد تصريح كريستوفر وولر، عضو مجلس المحافظين بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بأن السياسة النقدية الحالية تبدو قريبة جدا من درجة التقشف الكافية مؤيدا الاعتدال في وتيرة الزيادة في سعر الفائدة.

في وقت سابق، كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر موقفه المؤيد لمزيد من الخطوات التراكمية في رفع أسعار الفائدة، بينا قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستر جورج إن الاقتصاد يستطيع أن يتجنب خطر الركود العنيف.

أزمة سقف الدين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس الجمعة، إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية، ويقوّض دور الدولار كعملة للاحتياطيات.

ووصلت الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، يوم الخميس، مما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل.

ومنذ قليل، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، الجمعة، إنه يقبل دعوة الرئيس جو بايدن لمناقشة رفع سقف الدين.

وأضاف مكارثي على تويتر: "الرئيس بايدن: أقبل دعوتك للجلوس ومناقشة زيادة سقف الدين بشكل معقول، ومعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول. أتطلع قدماً لاجتماعنا".

وجاءت تصريحات مكارثي، عقب تعليقات لبايدن قال فيها إنه سيناقش رفع سقف الدين مع مكارثي.

وأبلغت يلين زعماء الكونجرس أن وزارتها بدأت في استخدام إجراءات استثنائية لإدارة السيولة يمكن أن تجنب البلاد خطر التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية: "قد يتسبب التخلف عن السداد في أزمة مالية عالمية، ومن المؤكد أنه سيقوّض دور الدولار كعملة للاحتياطي تستخدم في المعاملات في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقد الكثير من الأفراد وظائفهم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

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