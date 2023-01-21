تفقد الرئيس السيسي مشروعات المحاور والطرق بالجيزة يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/.

الرئيس السيسي



ففي صحيفة (أخبار اليوم).. وتحت عنوان (الرئيس السيسي يتفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي تفقد، أمس /الجمعة/، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور "الفريق كمال عامر"، الذي يعد شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضي الذي يمر في المحافظة من جنوبها حتى شمالها؛ ليربط بين طريقي الدائري منيب والدائري الوراق.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله "إن المحور ينقسم إلى قطاعات رئيسية"، مشيرا إلى أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرقا محورية جديدة؛ تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك في إطار المخطط القومي للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية، مما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية، وفق استراتيجية التنمية المستدامة في الدولة.



وعلى الصعيد المحلي.. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) - تحت عنوان (الصحة تشدد على الجرعة التنشيطية لمواجهة كورونا) - أن وزارة الصحة والسكان جددت دعوتها للمواطنين بأهمية تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح "كورونا".

الرئيس السيسي



وأكدت الوزارة أن الجرعة مجانية وآمنة وفعالة في الوقاية من العدوى وأعراضها الخطيرة، ويمكن أخذها في أقرب وحدة صحية بدون حجز مسبق.

وأشارت إلى أن الوضع الوبائي لكورونا مستقر، وهناك تراجع كبير في الإصابات اليومية، وأن الفيروسات تتحور وتصنع نسخا من نفسها لتعيش وتنتشر، وتحدث أغلب هذه التحورات بشكل عشوائي.



وفي الشأن الاقتصادي.. وتحت عنوان (السعيد والمشاط أمام ملتقى دافوس: اقتصادنا ينمو.. ونوفر مزايا تنافسية للانطلاق).. نقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، تأكيدها أمام جلسة السيولة والإصلاح بمنتدى دافوس، الحاجة الملحة لتعميق التعاون بين الدول والقطاعين العام والخاص؛ لتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع الصدمات المستقبلية.

وأشارت الوزيرة إلى التحديات التي يعيشها العالم حاليا، وحالة عدم اليقين غير المسبوقة، موضحة أن الانعكاسات على البلدان الناشئة ستكون أكثر شدة، في تقييد قدرتها على اتخاذ التدابير للحد من آثار تلك الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها، بالإضافة إلى تقييد متابعة جداول أعمال التنمية ومواصلة إحراز تقدم نحو معالجة القضايا الرئيسية، كما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمي.

وذكرت الصحيفة أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واصلت مشاركاتها في فعاليات مؤتمر (دافوس 2023).. وشددت على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وقدرتها على مواجهة التحديات التنموية بشكل عام لا سيما المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، انطلاقا من قدرة القطاع الخاص على امتلاك الموارد المالية والخبرات الفنية لسد الفجوات لدى القطاع الحكومي، مشيرة إلى تقرير منظمة التجارة العالمية الذي يشير إلى نمو الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لا سيما في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وضرورة التوسع بشكل أكبر في هذه الشراكات لمواكبة متطلبات التنمية.



الرئيس السيسي



وعالميا.. وتحت عنوان (وزير الدفاع الأمريكي يطالب الحلفاء بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا).. نقلت صحيفة (الأهرام) عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مطالبته الحلفاء الغربيين، زيادة مساعداتهم لكييف، فيما وصفه "مرحلة حاسمة من تصديها للقوات الروسية".‪‬

وقال "علينا أن نبذل مجهودا أكبر خلال تلك المرحلة الحاسمة في أوكرانيا، حيث تعيد روسيا تنظيم صفوفها".. مضيفا أن "أعين الشعب الأوكراني شاخصة إلينا، وأعين الكرملين والتاريخ أيضا".

وقدم أوستن تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية البالغة 2.5 مليار دولار، التي أعلنتها الولايات المتحدة، أمس الأول، وقال إنه فخور بالحزمة الأمريكية، التي توفر "المزيد من قدرات الدفاع الجوي لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن مدنها وأجوائها".. موضحا أن حوالي 50 دولة تقدمت لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وردع التهديدات المستقبلية.