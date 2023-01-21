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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملات تفتيشية لمراقبة وتنظيم الإعلانات العقارية في عجمان

صدى البلد

أكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن فريق تفتيش مختص تابع للدائرة باشر تنفيذ حملة تفتيشية واسعة بهدف مراقبة الإعلانات العقارية في الإمارة ومدى امتثال شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية وملاك العقارات بالتشريعات والقوانين المعمول بها وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن تنظيم التطوير العقاري في إمارة عجمان والذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية آمنة وتوفير الشفافية وتعزيز تنافسية الإمارة في القطاع العقاري.

وأوضح أن الدائرة حريصة على القيام بدورها التنظيمي والرقابي على أكمل وجه لتهيئة بيئة ملائمة للمستثمرين وحفظ حقوق الملاك والمتداولين وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري ، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى التعاون مع الدائرة من خلال الالتزام باللوائح والتشريعات التي سنتها الحكومة من أجلهم ولأجل مستقبل مشرق للقطاع العقاري في إمارة عجمان.

وأضاف أن الدائرة وفرت من خلال بوابتها الرقمية خدمة " تصريح إعلان عقاري " يتم الحصول عليه في مدة لا تتجاوز 5 دقائق فقط, و يسمح للمطورين العقاريين والمكاتب العقارية وملاك العقارات الحصول على تصريح الترويج لعقاراتهم بصفة قانونية وتجنب أي نوع من المخالفات وذلك من خلال إجراءات وخطوات مبسطة تتمثل في تقديم طلب الخدمة مرفوقاً بالوثائق المطلوبة ومن ثم يتم مراجعة الطلب والموافقة عليه من قبل الأقسام المعنية في الدائرة ,وبعد دفع الرسوم المحددة للخدمة والاعتماد النهائي للمعاملة يستلم مقدم الطلب الموافقة على تصريح الإعلان عبر البريد الإلكتروني .

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