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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الأمم الإفريقية للمحليين .. الجزائر وليبيا في مواجهة موزمبيق وإثيوبيا

صدى البلد

تشهد الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات الخاصة بالمجموعة الأولى من منافسة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين المقامة بالجزائر حتى 4 فبراير القادم، مساء اليوم /السبت/ إجراء مباراتين، تُقام الأولى بين الجزائر وليبيا، والثانية بين موزمبيق وإثيوبيا.


ويواجه المنتخب الجزائري متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، نظيره الموزمبيقي ثاني المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما سيواجه المنتخب الليبي الذي تعرض لخسارتين متتاليتين، خصمه المنتخب الإثيوبي، ثالث المجموعة بنقطة واحدة.
ويشارك في هذه النسخة، لأول مرة 18 منتخبا محليا إفريقيا، حيث سجلت النسخ السابقة 16 منتخبا فقط.


وبدأت فكرة بطولة إفريقيا للمحليين "الشان" في عام 2009، عندما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنظيم بطولة خاصة باللاعبين الذين ينشطون في الدوريات المحلية لتسليط الضوء عليهم ومساعدتهم في الانضمام إلى المنتخبات الأولى والدوريات العالمية الكبرى.
 

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