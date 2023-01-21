بعد إنهاء إعارة ميكيسوني.. قرار جديد من مدرب أبها السعودي

أكد تقرير صحفي، أن الهولندي رويل كومانس، المدير الفني لفريق أبها السعودي، طالب إدارة ناديه بضم مهاجم جديد، لخلافة لويس ميكيسوني، لاعب النادي الأهلي.

وكان نادي أبها السعودي قرر مؤخرا إنهاء إعارة ميكيسوني وإعادته إلى النادي الأهلي، قبل 6 أشهر من نهاية التعاقد.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن رويل كومانس طلب من إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم ليحل بدلا من لويس ميكيسونس.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة نادي أبها تدرس مع الجهاز الفني عدد من الخيارت في مركز الهجوم، ون المحتمل أن يكون المدرب القادم “برازيليا”.

أبها يستعد لمواجهة الهلال

ويستعد فريق أبها لمواجهة الهلال، غذا الأحد، ضن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي.