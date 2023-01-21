"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن إطلاق بريطانيا حملة عالمية للدعم العسكرى لأوكرانيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تليفزيونيا بعنوان "بريطانيا تطلق حملة عالمية لحشد الدعم العسكري لـ أوكرانيا"، وذكر التقرير أن بريطانيا قالت، "سنطور أسطول دباباتنا لمستوى أعلى بعد إرسالها إلى أوكرانيا.وأضاف التقرير أن ريشى سوناك رئيس الوزراء البريطانى قال: "سنرسل دبابات ومدافع ذاتيه الحركة لمساعدة أوكرانيا، كما سنرسل 14 دبابة من طراز تشالنجر 1 ونحو 30 مدفعا من طراز هاوتزر".



ولفت التقرير إلى أن أوكرانيا تحث الغرب على تسريع إمدادات السلاح لمواجهة روسيا، موضحا أن روسيا قررت زيادة عدد قواتها العسكرية إلى 1.5 مليون جندى، مشيرا إلى أن الكرملين توعد الغرب بقولها :دباباتكم ستحرق. وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، أنها سترسل دبابات ومدافع ذاتية الحركة لمساعدة أوكرانيا في ردع الهجوم الروسي المستمر عليها.



وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان رسمي بثته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت - أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يسعى من هذا القرار بتسريع الدعم الدبلوماسي والعسكري لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة في محاولة لدفع روسيا إلى الوراء وتأمين سلام دائم.



وأوضح البيان أن هذا الدعم الأخير يتضمن 14 دبابة من طراز (تشالنجر 2)، سيتم إرسالها إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة بعد أن أخبر رئيس الوزراء، الرئيس الأوكراني أن بلاده ستقدم دعمًا إضافيًا لمساعدة أوكرانيا.



