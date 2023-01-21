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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محتجون يلقون جثة أسد أمام قصر الرئاسة في تشيلي

محتجون يلقون جثة
محتجون يلقون جثة أسد أمام قصر الرئاسة في تشيلي

نظم عمال حديقة للحيوانات في تشيلي احتجاجا على أسلوب تعامل الجهات الحكومية مع الحيوانات، وقاموا بإلقاء جثة أسد أمام قصر الرئاسة في العاصمة سانتياغو، أمس الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحتجين وضعوا لافتة كتب عليها "الحكومة تقتل الحيوانات" إلى جانب جثة الأسد "زيوس" البالغ من العمر 14 عاما.

ويلقي أصحاب حديقة حيوان لوس أنجلوس سيتي الواقعة على بعد نحو 470 كيلومتراً جنوب سانتياغو باللوم على هيئة الزراعة والثروة الحيوانية في نفوق الأسد بسبب أسلوب علاجها للحيوانات.

بدورها، صرحت هيئة الزراعة والثروة الحيوانية أن الاحتجاج يمثل انتهاكا لكرامة الحيوان.

وأضافت أنها ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد حديقة الحيوانات التي اتهمتها "بالتعامل غير الملائم مع الحيوانات".
من جانبها، قامت الشرطة بتطويق المنطقة الواقعة خارج القصر، وأزالت جثة الأسد.

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