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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة

صدى البلد

غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة ،وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل.

بعثة عمرة شهر رجب

وضمت بعثة عمرة شهر رجب عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم وعدد من أسر شهداء القوات المسلحة .

إدارة الشئون المعنوية

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بإتخاذ كافة التدابير لتيسير إجراءات البعثة قامت إدارة الشئون المعنوية بالإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية ، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

القوات المسلحة

وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية لأبنائها ، داعين المولى عز وجل أن يتقبل منهم المناسك وأن يحفظ مصر والقوات المسلحة من كل مكروه وسوء.

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العمرة عمرة شهر رجب شهر رجب القوات المسلحة إدارة الشئون المعنوية بعثة عمرة شهر رجب

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