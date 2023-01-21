مثال للأخلاق.. روان وهبت جائزتها إلى المنافسة لها بالدور النهائي في التايكوندو

قالت روان أمير، بطلة التايكوندو من محافظة الغربية، إنها فازت في كل المباريات في دور الـ16 والـ8 والـ4، وعند المباراة النهائية علمت أن المنافسة لها في الصف الثالث الثانوي، وكانت مصابة فقامت بالتشاور مع الحكام والمدرب الخاص بها عن تركها للجائزة لهذه البنت، وقررت ذلك حتى تحصل البنت على الدرجات الخاصة بالتفوق الرياضي في الثانوية العامة.

وأضافت روان أمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي ام سي” الفضائية؛ أنها في الصف الثاني في الثانوية العامة وأنها وضعت نفسها مكان الفتاة المصابة وأنها لن تستفيد بالبطولة كما ستستفيد منافستها في إضافة درجات التفوق الرياضي، فوهبت للبنت الجائزة حتى تستفيد من هذه الدرجات في دخولها الكلية.

وأوضحت أن المباراة القادمة لها ستكون في بطولة الجمهورية والاتحاد، مشيرة إلى أن حلمها تمثيل بلدها في المنتخب المصري.