قمة الأهلي والزمالك.. ديربي النجوم يضع عمرو دياب في مواجهة محمد فؤاد

في ظل ترقب الكثيرين للقمة 125 بين الأهلي والزمالك، المرتقبة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، خاض عدد من النجوم مباراة كرة قدم ودية فيما بينهم، في حقبة التسعينات، متمثلين في قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، كلًا على حسب انتمائه الخاص، فالنجم الذي يهوى الأهلي ينضم للفريق الأحمر، والزمالك للأبيض.

جمع اللقاء معظم نجوم مصر آنذاك، من ممثلين ومطربين، فضم الفريق الأحمر كلًا من: محمد فؤاد - المنتصر بالله - عماد محرم، وآخرون، وضم الفريق الأبيض كلًا من: عمرو دياب - مدحت صالح - نجاح الموجي - سامي العدل - عماد رشاد - ابراهيم خان، وآخرين.

في بداية المباراة تقدم الفريق الأهلي بهدف، وأدرك الزمالك التعادل بهدف من ركلة جزاء سددها نجاح الموجي، وكان الأخير على موعد مع التألق فأحرز الهدف الثاني من كرة عرضية، ثم أضاف الثالث من ضربة ثابتة أحرزها سقطية داخل المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف للأحمر.

شهد اللقاء أداء متواضعا من النجوم، ابتعد عن الإحترافية في الأداء، باسثناء نجاح الموجي صاحب الثلاثة أهداف الذي أبرز مهاراته الكروية في اللقاء.

ترتيب الأهلي والزمالك

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.