القاهرة الإخبارية: واشنطن توصي أوكرانيا بعدم التمسك بـ باخموت

أوضحت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوصت أوكرانيا، بعدم التمسك بالدفاع عن بلدة باخموت في مقاطعة دونيتسك، والتركيز بدلاً من ذلك على شن هجوم مضاد كبير ضد القوات الروسية المتقدمة، فضلًا عن أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول إقناع القيادة الأوكرانية بأنه ليس من المنطقي التمسك بباخموت بأي ثمن، لأن هذا قد يفاقم فرص أوكرانيا في شن هجوم مضاد ناجح ضد القوات الروسية في الجنوب.

وذكر التقرير، أنه بالنظر إلى تفوق موسكو على كييف من حيث عدد المدفعية والقوات المتاحة، فإن الوقت حاليًا في صالح روسيا، فأوكرانيا تحتاج إلى وقت للتدريب على المعدات العسكرية الجديدة التي تتدفق على البلاد من حلفائها، ولهذا السبب سيتعين عليها مقايضة باخموت من أجل الاستعداد للهجوم.

كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد ذكر أن الولايات المتحدة منشغلة حاليًا بمساعدة أوكرانيا في الاستعداد لهجوم ربيعي مضاد ضد تقدم القوات الروسية، وتقع «باخموت» شمال دونيتسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية المتمركزة في دونباس. في الأسبوع الماضي، سيطرت روسيا على مدينة سوليدار الاستراتيجية، على بعد حوالي ستة أميال من باخموت، لتأمين الأرض لمحاولة تطويق القوات الأوكرانية المتمركزة هناك.



