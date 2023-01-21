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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

باحث مصري يفوز بـ أفضل تصميم في مسابقة «انترناشونال ديزاين أوورد»في أمريكا

صدى البلد

 تمكن الباحث المصري في الهندسة المعمارية، محمد إيهاب سامي، الذى يدرس في جامعة «نيويورك سكول» بقسم التصميم الداخلي، من تحقيق  أفضل تصميم في مسابقة «انترناشونال ديزاين أوورد»، التي تقام في أمريكا كل عام ويشارك فيها آلاف الباحثين.


ووصل تصميم الباحث المصري محمد إيهاب سامي إلى المرحلة النهائية في المسابقة بعد منافسة مع عدد كبير من الباحثين من مختلف دول العالم


وشارك في المسابقة بتصميم عن “متحف  الفضاء” لـ محبي الرحلات الفضائية التي انتشر الاهتمام بها مؤخرا من دول عدة حول العالم من خلال تصميم يشعر فيه الزائر بأنه “داخل الفضاء” بالفعل، مستعينا في ذلك بـ “بعض المعلومات من متحف الصور المتحركة في نيويورك، وكذلك من وكالة ناسا، وشركة شركة سبيس إكس”.

و حصل محمد ايهاب  على بكالوريوس التصميم الداخلي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بيدفوردشاير الإنجليزية بدأت في تحضير رسالة الماجستير مباشرة في جامعة نيويورك للتصميم الداخلي "INTERIOR DESIGN"، ومقرها مانهاتن - نيويورك.

محمد إيهاب سامي
الهندسة المعمارية متحف الفضاء جامعة بيدفوردشاير وكالة ناسا

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