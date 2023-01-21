تحصين 44 ألف رأس ماشية ببني سويف ضد الجلد العُقدى وجُدري الضأن

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن ، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة

وأوضح التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 43 ألف و924 رأساً( 37ألف و592من الأبقار + 6151من الأغنام +181 من الماعز) ،وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 5 يناير الجاري وحتى 18من نفس الشهر".

ويستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

يشار إلى أن المحافظ "د. محمد هاني غنيم" كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.