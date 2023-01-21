تعرف على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقدمة للطفل

يشهد حناج الطفل، في الدورة الـ 54، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إنطلاق خلال أيام، في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، العديد من الأنشطة الثقافية، والفنية للطفل.

ويستمر للعام الثاني على التوالي معرض الطفل الذى يقام في قاعة 5 بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحمل هذا العام اسم صالة الطفل "كامل كيلاني"، في تقدم مجموعة من الفعاليات والأنشطة خُصص لها صالة كاملة، لأهمية ما يُقدمه المعرض والهيئة من مواد تساعد في تنمية مواهب الأطفال، وبناء عقولهم، وتحفيزهم وجدانيًا ونفسيًا، فتستضيف مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، والعديد من ورش الحكي والقراءة، والعروض المسرحية، وذلك بالتعاون مع قطاعات ومراكز تُعنى بالطفل والطفولة.

من أهم الفعاليات: لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة المبدع الصغير- كتاب "أنا بنت مصر" أشعار بالعامية تأليف/ لجين على السيد الفيل- رسوم/ جنا أحمد محمود جبر- الفئة الأولى من 5/ 12سنة- المركز القومي لثقافة الطفل، حكي بالعرائس (حنان أبوزيد) بالتعاون مع مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، تجربتي: مجلة (علاء الدين) حسين الزناتي رئيس التحرير، الهيئة العامة لقصور الثقافة- ورش ثقافية (مطوية ومجلة)- ورش فنون تشكيلية، كامل كيلاني (شخصية المعرض) حكي أحمد زحام- أمين كامل كيلاني، من كل بلد حكاية (أمل جمال) الهيئة المصرية العامة للكتاب، احلم لبكرة: حلمك بالمستقبل (دمج ذوى الإعاقة مصور فوتوغرافي- ممثل- مذيع راديو- مترجم إشارة- اسعافات أولية) يقدمها محمود عمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عرض فنى مسرح عرائس أبلة عظيمة كتاب" شخصيات مصرية" الكاتب عبده الزراع سلسلة "رؤية للنشء" وزارة الأوقاف، كتاب "حكايات من كليلة ودمنة" الكاتب حسام الدين فاروق، يشاركه نجوم التمثيل القدامى د. عمرو خليل وهند حسني.