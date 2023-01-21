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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع البريطانية: الصراع العسكري بأوكرانيا يتسم بالجمود.. وتقدم روسي حول باخموت

صدى البلد

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الصراع العسكري في أوكرانيا يتسم الآن بحالة من الجمود، مشيرة إلى تقدم روسي عسكري واضح حول باخموت.


ورصدت وزارة الدفاع البريطانية - في أحدث تقرير استخباراتي نشرته في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /السبت/ - الإحداثيات العسكرية التي تجرى حاليا على الأراضي الأوكرانية، حيث يتركز القتال في ثلاثة قطاعات في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا، خلال الأيام الأخيرة، وفي الشمال الشرقي، بالقرب من كريمينا، حققت أوكرانيا مكاسب صغيرة، ودفعت بنجاح ضد هجوم مضاد روسي.


وأوضحت الدفاع البريطانية أن القوات الروسية وقوات فاجنر أعادت تشكيلاتها وتمركزها في بلدة سلويدار حول منطقة دونيتسك، في قطاع باخموت، وذلك بعد الاستيلاء عليها في وقت سابق من الأسبوع.
وبحسب الإحداثيات التي رسمته وزارة الدفاع البريطانية، حشدت القوات الروسية والأوكرانية، مجموعات عسكرية كبيرة عند منطقة زابوريجيا بالجنوب، وتبادلا القصف بالمدفعية.
 

وزارة الدفاع البريطانية أوكرانيا باخموت القوات الروسية

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