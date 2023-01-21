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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال عام 2022م.. الانتهاء من 56 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة بسوهاج

صدى البلد

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عام 2022 قد شهد الانتهاء من 56 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا الى أن تلك المشروعات شملت إحلال وتجديد مراكز شباب، وتطوير أخرى قائمة، وإنشاء ملاعب نجيل صناعي، وتطوير ورفع كفاءة المبانى الإدارية، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخطة وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2022م، شملت 18 مشروعا إنشاء جديد ما بين ملاعب نجيل صناعي، ومباني إدارية، وإنشاء أسوار خارجية لمراكز الشباب.

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وكذلك تضمنت المشروعات 25 مشروع تطوير ورفع كفاءة للملاعب والمباني والإدارية والأسوار، بالإضافة إلى 9 مشروعات إحلال وتجديد، و 4 مشروعات استكمال أعمال للمباني الإدارية.

وأكد محافظ سوهاج أن اهتمام الدولة بالبناء والتطوير ودعم البنية التحتية يأتى بالتوازي مع الاهتمام ببناء الفرد والمجتمع ودعم كافة المجالات التى من شأنها بناء الانسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والرياضة.

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