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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أراضي وجوازات دبلوماسية| مفاجآت سارة في انتظار لاعبي العراق بعد "خليجي 25"

صدى البلد

وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتكريم لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم بمنحهم قطع أراضي سكنية وجوازات سفر دبلوماسية، بعد فوزهم بكأس بطولة خليجي 25.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان بحسب لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وفد المنتخب العراقي المتوج بكأس بطولة خليجي البصرة 25، وأقام مأدبة غداء على شرفهم بحضور رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وأعضاء مجلس الوزراء والمستشارين.

وثمن السوداني الفوز المستحق للمنتخب العراقي بالبطولة، مشيداً بالمستوى الطيب والروح الرياضية العالية التي رافقت لاعبي المنتخب الوطني في جميع المباريات التي خاضها أثناء البطولة.

وأشار إلى جهود الوزارات والمحافظات بشكل عام، وجهود محافظة البصرة بأبنائها وإدارتها ومحافظها الذي بذل "جهداً استثنائياً قبل البطولة وأثناءها".

كما أثنى السوداني على جهود القوات الأمنية في توفير الأمن، وعلى الجماهير التي كانت خير ساند ومساهم في نجاح البطولة، مستذكراً الضحايا الذين قضوا بسبب التدافع الذي حصل.

وأكد أن الحكومة كانت عازمة على إنجاز كل متطلبات البطولة وتنفيذ هذا الاستحقاق المهم، موجهاً وزارة الشباب والرياضة بالقيام بواجباتها في ما يتعلق بالقطاع الرياضي.

وأعلن السوداني عن عزم الحكومة على دعم المنتخب العراقي بعد أن يقدم الفريق الفني خطةً بتوقيتات زمنية للاستحقاقات القادمة لاسيما كأس آسيا وتصفيات كأس العالم.

وأوضح أنه ومع المنجز الرياضي الذي تحقق اليوم، سوف تكون هناك مراجعة وتوسع في الأهداف الموضوعة في محور الرياضة ضمن البرنامج الحكومي، وإعداد الخطط الكفيلة بتهيئة كل متطلبات الواقع الرياضي.

وقرر السوداني تكريم لاعبي المنتخب بقطع أراضٍ سكنية في بغداد، ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية.

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