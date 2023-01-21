دولة عربية كبيرة تكافح من أجل دفع رواتب موظفيها

قال مسؤولون عراقيون لموقع Middle East Eye في بريطانيا إن العراق يواجه فجوة عميقة في ماليته العامة بسبب حملة قمع الفساد وتهريب الدولار من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ الاستيلاء على أموال الأمانات الضريبية المعروف إعلاميا بـ"سرقة القرن".





وبحسب التقرير البريطاني؛ فإنه من المتوقع أن تتفاقم الأزمة في الأسابيع القليلة المقبلة نتيجة انهيار التجارة اليومية بالدولار من خلال مزاد للعملة يديره البنك المركزي العراقي.



وأشار التقرير الي ان الحكومة العراقية تعتمد على المزاد في تحويل الدولارات التي تجنيها من عائدات النفط إلى دينار عراقي.

و في العام الماضي ، تم بيع حوالي 200 مليون دولار يوميًا في المتوسط من خلال المزاد إلى البنوك والشركات الخاصة.



وأبان التقرير قائلا : لكن هذا الرقم انخفض بشكل حاد في الشهرين الأخيرين من العام ، حيث انخفض إلى متوسط يومي يبلغ 56 مليون دولار بحلول أواخر ديسمبر ، وفقًا للبيانات المنشورة.



وتابع التقرير : تواجه الحكومة الآن نقصًا في عملة الدينار مما جعلها تكافح لدفع رواتب القطاع العام والوفاء بالتزاماتها الشهرية الأخرى.



واستطرد التقرير نقلا عن مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي ، الذي فضل عدم الكشف عن هويته ، "إن المشكلة التي نواجهها الآن في العراق هي ندرة الدينار العراقي، وليس الدولار".



وتواجه دول الجوار، التي تعتمد بشكل كبير على أسواق صرف العملات الأجنبية الرسمية في العراق للحصول على الدولار، أزمة سيولة مع تأثر إيران وتركيا وسوريا ، بحسب مسؤولين في بغداد.



وأثرت الأزمة على الاقتصاد الأوسع، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق غير الرسمية من 148 ديناراً إلى 163 ديناراً منذ أواخر (نوفمبر).



ونفى المسؤولون العراقيون الذين تحدث إليهم الموقع وجود أي صلة مباشرة بين الأزمة الحالية وما يُعرف بـ "سرقة القرن"، والتي سُرقت فيها حوالي 2.5 مليار دولار من مصلحة الضرائب العراقية من خلال بنك مملوك للدولة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022. .



ويضيف التقرير :لكنهم أقروا بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فرض ضوابط أكثر صرامة على البنوك الخاصة التي تشتري الدولار من خلال المزاد قبل شهرين، بعد أسابيع فقط من كشف وزارة المالية العراقية عن تفاصيل السرقة في 10 أكتوبر.



وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد قال في أكتوبر إن معظم الأموال المسروقة يعتقد أنه تم تهريبها إلى خارج العراق.



في نوفمبر، قال القاضي حيدر حنون ، رئيس هيئة النزاهة الفيدرالية (FCI) ، وهي هيئة مراقبة مكافحة الفساد في العراق ، إن العراق طلب المساعدة من الحكومات الصديقة والمنظمات الدولية والأمم المتحدة لاستعادة الأموال المسروقة.



فيما قال أحد مستشاري السوداني، الذي تحدث إلى الموقع الانجلیزي بشرط عدم الكشف عن هويته ، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدأ في فحص التحويلات المالية الخارجية في نوفمبر في محاولة لتتبع الأموال المسروقة.



وقال المستشار إن هذا تسبب في تأخير الإفراج عن التحويلات وأدى إلى انخفاض مبيعات الدولار من خلال المزاد.



وقال المستشار إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قدم أيضًا شيكات على مصدر الأموال التي تحتفظ بها البنوك الخاصة المشاركة في المزاد ، مما دفع العديد منها إلى الانسحاب ورفع سعر الصرف غير الرسمي.

