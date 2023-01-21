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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 6 جراء تفجيرين في جامو قبل وصول زعيم المعارضة الهندي غاندي

إصابة 6 جراء تفجيرين
إصابة 6 جراء تفجيرين في جامو قبيل وصول زعيم المعارضة الهندي

قالت الشرطة الهندية إن ستة على الأقل أصيبوا، اليوم السبت، في تفجيرين بجامو، المدينة الرئيسية في إقليم متنازع عليه مع باكستان المجاورة، قبل وصول مسيرة بقيادة زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي عبر البلاد.

وقال قائد الشرطة الإقليمية موكيش سينغ، إن التفجيرين ضربا ساحة النقل في جامو في منطقة ناروال، حيث تم تشديد إجراءات الأمن مع توقع وصول مسيرة غاندي إلى المدينة، يوم الإثنين.

يرغب مودي في السيطرة على الشطر الهندي من منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة في منطقة جبال الهيمالايا.

وانضم الآلاف إلى مسيرة غاندي المناهضة "للكراهية والانقسام"، والتي تهدف إلى استعادة شعبية حزب المؤتمر اليساري بعد هزيمته أمام حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في انتخابات عام 2019.

وتعاقب على حكم المنطقة بشكل شبه حصري رؤساء حكومات مسلمون.

ومن المتوقع أن تنتهي مسيرة غاندي، التي لاقت استقبالا شعبيا أفضل مما كان متوقعا، في سريناجار في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال مسؤول آخر بالشرطة طلب عدم ذكر اسمه؛ لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن "الانفجار الأول وقع الساعة 04:45 تقريبا بتوقيت غرينتش، تلاه الانفجار الآخر".

وأضاف: "تم تطويق المنطقة بأكملها وتجري عملية بحث".

وقال جاسويندر سينغ، الذي شهد الانفجار الأول، إنه وقع في سيارة تم إرسالها إلى ورشة لإصلاحها.

وأضاف: "كان هناك انفجار كبير وعندما خرجت، رأيت انفجارا دمر سيارة. بعد 15 دقيقة، وقع انفجار آخر في مكان قريب، الجرحى معظمهم من فنيي إصلاح السيارات".

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