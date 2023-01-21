ترامب ينهي أزمة 3 سنوات مع القضاء حول ضرائبه

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قاضيا في ملف مشترك مع لجنة تابعة لمجلس النواب أن القيادة الجمهورية الجديدة "ليس لديها أي اهتمام" بوثائق تعنيه عن الضرائب، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج" الأمريكي.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق، من معركة قضائية مع الكونجرس، بشأن الوصول إلى عائدات الضرائب الخاصة به عن ولاية نيويورك.

وترجع القضية إلى عام 2019، عندما كان ترامب رئيساً، حيث رفع دعوى قضائية ضد لجنة المراجعة وتقديم التوصيات بشأن ميزانية الحكومة، بمجلس النواب.

كان يقود اللجنة وقتها ، ريتشارد نيل، الممثل عن ولاية "ماساتشوسيتس" ومسؤولون بولاية نيويورك.

وتدور القضية حول قانون تم تمريره مؤخراً، يعرف باسم قانون "تراست"، الذي أعطى أعضاء الكونجرس، طريقة للحصول على سجلات الضرائب للولاية الخاصة بالرئيس.

ولم تنته اللجنة إلى تقديم طلب للحصول على وثائق نيويورك ولم يكن على القاضي أن يصدر حكما حول مزاعم ترامب، التي تطعن في صحة القانون، وظلت القضية، عالقة في الغالب، خلال عامين.